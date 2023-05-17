أسرع وتيرة ارتفاع للاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية منذ 2020

ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 116.2 مليار دولار (435.8 مليار ريال) بنهاية آذار (مارس) الماضي، مقابل 111.7 مليار دولار (418.9 مليار ريال) بنهاية شباط (فبراير) من العام الجاري، بارتفاع 4 في المائة بما يعادل نحو 4.5 مليار دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تعد هذه أسرع وتيرة ارتفاع لاستثمارات السعودية في السندات الأمريكية منذ أغسطس 2020، عندما رفعتها بـ5.4 مليار دولار لتبلغ 130 مليار دولار.

توزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية إلى 103.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل (تمثل 89 في المائة من الإجمالي)، فيما نحو 13 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل (تشكل 11 في المائة من الإجمالي).

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية بنهاية مارس 2023 بنسبة 0.6 في المائة (700 مليون دولار)، مقارنة برصيدها نهاية مارس 2022 البالغ 115.5 مليار دولار.

وحسب البيانات، احتلت السعودية المرتبة الـ17 بين كبار المستثمرين في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية.والاستثمارات السعودية في سندات وأذون الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد في الدولار في الولايات المتحدة.

وحدة التقارير الاقتصادية