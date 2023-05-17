الأسهم السعودية تتراجع للجلسة الثالثة مع استمرار ضغوط البيع .. والسيولة عند 6.9 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 24 نقطة ما يعادل 0.22 في المائة لتغلق عند 11206 نقاط، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.18 في المائة إلى 1504 نقاط. وجاء الانخفاض رغم ارتفاع أكثر القطاعات والأسهم. وواصلت السوق تراجعها للجلسة الثالثة مع استمرار الضغوط البيعية، إلا أنه في جلسة أمس شهدت السوق تداولا في المنطقة الخضراء وتعويض جزء من الخسائر، وذلك بعدما وصلت إلى متوسط 20 يوما عند 11160 نقطة. واستمرار بقاء السوق دون 11230 نقطة يعرضها لضغوط بيع حتى مستويات 11000 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11263 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11147 خاسرا 0.73 في المائة، بينما الأعلى عند 11315 نقطة رابحا 0.76 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11206 نقاط فاقدا 24 نقطة بنحو 0.22 في المائة. وارتفعت السيولة 10 في المائة بواقع 611 مليونا، لتصل إلى 6.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 21 مليونا إلى 241 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 7 في المائة لتصل إلى 439 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "الطاقة" بنحو 1.96 في المائة، يليه "الإعلام والترفيه" بـ1.01 في المائة، وحل ثالثا "الاتصالات" 1 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بواقع 9.8 في المائة، ثم "السلع الرأسمالية" بنحو 1.86 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 1.39 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 20 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "البنوك" 12 في المائة ما يمثل 803 ملايين ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 9 في المائة بنحو 660 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أسترا الصناعية" بنحو 9.90 في المائة ليبلغ 74.40 ريال، يليه "السعودي الألماني الصحية" بـ9.90 في المائة ليصل إلى 50.50 ريال، وحل ثالثا سهم "الدوائية" 9.85 في المائة حيث أغلق عند 29 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "رعاية" بواقع 3.11 في المائة ليغلق عند 99.80 ريال، يليه "أنعام القابضة" بـ3.06 في المائة إلى 26.95 ريال، وحل ثالثا سهم "كابلات الرياض" بمقدار 2.73 في المائة ليقفل عند 57.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 462 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 289 مليون ريال، وحل ثالثا "سبكيم العالمية" بـ163 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية