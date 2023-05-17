تباطؤ صادرات الرقائق يهبط بأرباح الشركات الكورية إلى النصف في الربع الأول

شهدت الشركات الكبيرة في كوريا الجنوبية تراجعا في أرباحها التشغيلية في الربع الأول من العام الجاري بنحو 50 في المائة على أساس سنوي بسبب تباطؤ صادرات الرقائق بحسب ما أفاد به تقرير أمس.

ووصلت الأرباح التشغيلية المجمعة لـ309 شركات من بين أكبر 500 شركة في البلاد من حيث المبيعات، إلى 25.9 تريليون وون (19.4 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) من هذا العام بانخفاض 48.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق وفقا لموقع سي إي أو سكور (CEO Score) المتتبع للشركات.

ويمثل ذلك تراجعا للربع الثالث على التوالي. وانكمشت أرباحها التشغيلية بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الماضي و69.1 في المائة في الربع الرابع.

وفي غضون ذلك، بلغ إجمالي مبيعاتها 700.8 تريليون وون في الربع الأول بزيادة 6.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وسجل 11 قطاعا صناعيا تراجعا في الأرباح التشغيلية، بينما حققت ثمانية قطاعات مكاسب، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

وشهدت صناعة تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات أكبر تراجع، حيث تحولت من الأرباح التشغيلية عند 20.9 تريليون وون في الأرباح التشغيلية في الربع الأول من العام الماضي، إلى الخسائر التشغيلية عند 794.1 مليار وون في الربع الأول من هذا العام.

وفي المقابل، حققت الشركات في السيارات وقطع غيار السيارات زيادة في الأرباح التشغيلية المجمعة بنسبة 81.6 في المائة على أساس سنوي إلى 7.9 تريليون وون في الربع الأول.

وسجلت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر صانع للرقائق في العالم، أكبر انخفاض على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 640.2 مليار وون بتراجع 95.5 في المائة، وهي أدنى مستوى لها في 14 عاما عند 640.2 مليار وون في الربع الأول من عام 2009.

كما تعرضت شركة إس كيه هاينكس العملاقة لصناعة الرقائق لخسائر تشغيلية قدرها 3.4 تريليون وون، وهو أسوأ سجل ربع سنوي منذ استحواذ مجموعة إس كيه على الشركة في عام 2012.