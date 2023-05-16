وزير الداخلية: الحملة الأمنية وجهت ضربات قوية لمروجي ومهربي المخدرات

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، أن الحملة بدعم وتوجيهات وقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحقق - ولله الحمد - نتائج ملموسة، مشيرا إلى أنها ما تزال في بدايتها، وأن الضربات القوية لمواجهة مروجي ومهربي المخدرات متواصلة، وستبقى حازمة ولن تترك المجال للمهربين أو المروجين بأن يستهدفوا شبابنا أو يعبثون بالأمن بأي شكل من الأشكال.

ونوه خلال وقوفه على سير العمل من غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة، بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن في مكافحة المخدرات، مستشعرين دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وحمايته من خطر آفة المخدرات، موجها سموه بنقل تحياته لرجال الأمن العاملين في جميع مناطق المملكة، كما نوه وزير الداخلية بوعي المواطن ودوره في مكافحة المخدرات من خلال الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات، مؤكدا أن بلاغات الجميع يتم التعامل معها بسرية تامة.