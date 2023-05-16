"هدف" يدعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في مجال صناعة الأدوية

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية، اتفاقية دعم مع شركة السعودية للقاحات الطبية، لتدريب وتنمية مهارات الكوادر الوطنية في مجال تطوير وصناعة اللقاحات الطبية والأدوية الحيوية، والإسهام في توظيفها وفقا لمسار التدريب المهني في الصندوق.

وتنص الاتفاقية على المشاركة بدعم تكاليف التدريب في البرنامج التدريبي المحدد في مجال التصنيع الحيوي، بهدف تأهيل الباحثين والباحثات عن عمل للالتحاق بالوظائف الإدارية والتشغيلية في المجال، ويدعم الصندوق نسبة 90 في المائة من تكاليف التدريب، ونسبة 50 في المائة من مكافآت المتدربين على ألا يتجاوز مبلغ دعم الصندوق للمكافأة 2000 ريال وفق الآلية المعتمدة لدعم تدريب الباحثين عن عمل المرتبطة بالتوظيف.