25 % من تلاميذ الرابع الابتدائي في ألمانيا لا يستطعيون القراءة بشكل صحيح

كشفت نتائج دراسة دولية نشرت في العاصمة الألمانية برلين، اليوم أن واحدا من كل أربعة تلاميذ في الصف الرابع الابتدائي في ألمانيا لا يستطيع القراءة بشكل صحيح.

جاء ذلك وفقا لما انتهت إليه نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة في العالم المعروفة اختصارا باختبارات (بيرلز) بالإنجليزية أو اختبارات (إيجلو) بالألمانية.

وأوضحت النتائج أن 25 في المائة من الأطفال في هذه المرحلة العمرية لم يصلوا إلى الحد الأدنى من مستوى فهم النص الذي سيكون ضروريا لتلبية متطلبات المرحلة اللاحقة في فترة الدراسة.

كانت نسبة هذه الفئة من التلاميذ وصلت إلى 19 في المائة في نتائج آخر نسخة تم إجراؤها من هذه الاختبارات في ألمانيا في نهاية 2017.

وأظهرت نتائج العام الحالي أيضا أن أداء طلاب المدارس الابتدائية في ألمانيا في مهارة القراءة جاء أسوأ من أقرانهم في العديد من الدول الأخرى.

وتماشت هذه النتائج مع نتائج دراسات تربوية أخرى حيث كانت نتائج دراسة بعنوان "آي كيو بي"،وهي عبارة عن سلسلة اختبارات منتظمة تجري أيضا بين طلبة الصف الرابع الابتدائي، كشفت في العام الماضي عن وجود تأخر ملحوظ بين طلاب هذه الفئة في المهارات الأساسية في الرياضيات والألمانية.

تجدر الإشارة إلى أن اختبارات "إيجلو" تجري منذ عام 2001 كل خمسة أعوام، ويتولى المسؤولية عنها معهد أبحاث تطوير المدارس في الجامعة التقنية في دورتموند.

وتعود الدراسة الحالية إلى عام 2021، وشارك في الدراسة نحو 4600 تلميذ من 252 صفا رابعا في ألمانيا، وعلى المستوى الدولي نحو 400 ألف تلميذ من 65 دولة ومنطقة.

ويجري اختبار الطلاب في هذه الدراسة في نصوص سردية ونصوص واقعية (غير خيالية) مقرونة بواجبات تتعلق بفهم هذه النصوص.