ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية .. بيانات تشير إلى التباطؤ الاقتصادي تكبح المكاسب

أغلق مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بورز على مكاسب متواضعة اليوم الاثنين بعدما أثارت بيانات مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي مما قد يساعد في خفض التضخم، وسط المفاوضات بشأن سقف الديون الأمريكي، بينما ساعد صعود أسهم ميتا على رفع المؤشر ناسداك.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47.98 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 33348.6 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 12.2 نقطة، أو 0.30 بالمئة، إلى 4136.28 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 80.47 نقطة، أو 0.66 بالمئة، إلى 12365.21 نقطة.

وارتفع شركة ميتا بلاتفورمس 2.16 بالمئة ليصبح من أكبر الداعمين لكل من ناسداك وستاندرد اند بورز 500 بعد توصية من لوب كابيتال "بشراء" السهم.

وأدت بيانات تشير إلى تباطؤ اقتصادي إلى زيادة التوقعات بشأن موعد إيقاف مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة فيما يحاول كبح التضخم.

وأشار العديد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي اليوم الاثنين إلى أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، على عكس توقعات السوق لخفضها قبل نهاية العام.