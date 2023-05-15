السعودية تتلقى طلبات بأكثر من 17 مليار دولار لشراء صكوك لأجل 6 و 10 أعوام

تلقت السعودية طلبات بأكثر من 17 مليار دولار لشراء صكوك لأجل 6 و 10 أعوام، وذلك بعد طرحها اليوم صكوكا دولارية على شريحتين، في عودة إلى سوق السندات للمرة الثانية هذا العام.

وحددت وثيقة البيع السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل ستة أعوام عند نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية ونحو 135 نقطة أساس فوق سندات الخزانة بالنسبة للصكوك لأجل عشرة أعوام.

وعينت المملكة كلا من سيتي وجي.بي مورجان وستاندرد تشارترد كمنسقين عالمين للطرح. كما يشارك كل من الجزيرة كابيتال وبي.إن.بي باريبا وجولدمان ساكس في إدارة الطرح، وكان آخر طرح للسعودية في سوق السندات جرى في يناير عندما جمعت المملكة عشرة مليارات دولار من سندات تقليدية على ثلاث شرائح.

وساعد ارتفاع أسعار النفط المملكة على تسجيل فائض ميزانية للمرة الأولى منذ 2013 العام الماضي. وقالت إنها تتوقع استمرار تسجيل فائض ولكن بقدر أقل في 2023 الذي تخيم عليه مخاوف اقتصادية عالمية وضبابية حول أسعار النفط.

قال محيي الدين دينو قرنفل مدير الاستثمار للصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فرانكلين تمبلتون "إنهم يخفضون إنتاج النفط، ومن المرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة؛ لذا فإن هذا يشكل مثالا جيدا للإدارة الحكيمة للديون".

وقالت المملكة إنها ستخفض إنتاج النفط 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو أيار، في إطار تخفيضات تبلغ 1.16 مليون برميل يوميا أعلن عنها تحالف أوبك+.