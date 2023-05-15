160 مدينة ومحافظة يشملها المؤشر الإيجاري .. 176 ألف صفقة في أبريل

سجل "المؤشر الإيجاري" أكثر من 176 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في أكثر من 160 مدينة ومحافظة أضيفت أخيرا إلى المؤشر، ليشمل جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" بالتكامل مع منصة سكني؛ بارتفاع في إجمالي الصفقات يتجاوز 48 في المائة مقارنة بأبريل 2022.

وأوضح "إيجار"، اليوم، أن تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كشف عن ارتفاع عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال أبريل 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث تجاوزت نسبة الارتفاع 68 في المائة بأكثر من 152 ألف صفقة، بينما سجل المؤشر 23 ألف صفقة إيجارية تجارية، بانخفاض بنسبة 17 في المائة خلال أبريل 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كأكثر المدن تسجيلا للصفقات، وذلك بعد أن قاربت 50 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 28 في المائة من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة التي زادت صفقاتها عن 30 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام التي سجلت أكثر من 9 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة حيث تجاوزت صفقاتها 8400 صفقة، والمدينة المنورة بأكثر من 7900 صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 71 ألف صفقة سكنية وتجارية.



