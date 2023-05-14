الطاقة تصدر لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة

أصدرت وزارة الطاقة، لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة؛ لتحديد الإجراءات والشروط للحصول على الرخصة وممارسة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة؛ والاشتراطات والمتطلبات التنظيمية والفنية والإجراءات الرقابية التي يجب على المرخص له الالتزام بها.

ونصت اللائحة على أن يكون المقابل المالي نظير إصدار الرخصة أو تجديدها 500 ريال تدفع لمرة واحدة قبل منح الرخصة أو تجديدها.

وعلى المتقدم بطلب الحصول على الرخصة استيفاء شروط منح الرخصة ومتطلباته الواردة في اللائحة التنفيذية وهذه اللائحة لممارسة نشاط البيع بالتجزئة، وعدم بيع الأسطوانات المعيبة أو التي لا يوجد عليها غطاء بلاستيكي سليم.



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