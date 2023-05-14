خادم الحرمين الشريفين يدعو رئيس جمهورية القمر إلى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية للرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها المملكة في شهر مايو الجاري.

ووفقا لـ"واس"، قام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة عطا الله بن زايد الزايد، خلال استقبال فخامته له مساء أمس.

ونقل السفير الزايد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما للحكومة والشعب القمري الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس تحياته وتقديره لهما ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.