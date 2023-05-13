السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو

قالت هيئة الطيران المدني السوداني في بيان اليوم السبت إن المجال الجوي للبلاد سيظل مغلقا أمام حركة الطيران حتى 31 مايو أيار.

وأضافت الهيئة "يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص".

وأُغلق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران العادية بعد اندلاع صراع عسكري بين جيش البلاد وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف أبريل نيسان.