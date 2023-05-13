عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله .. صمت "الصوت الجريح"

قالت وزارة الإعلام الكويتية إن المطرب عبد الكريم عبد القادر توفي عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع المرض تاركا إرثا فنيا ثريا ورصيدا كبيرا من المحبة في قلوب المستمعين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الإعلام أنوار مراد إن "الراحل الكبير من بين أكثر الفنانين الذين كانت لهم بصمة على الساحة الفنية الكويتية، نال من خلالها شهرة جابت أرجاء الوطن العربي الكبير بفنه الراقي وبصوته الأصيل، إذ قدم العديد من الأعمال الغنائية التي تمثل تراثا غنائيا تفخر به دولة الكويت".

كما نعاه عدد كبير من الفنانين الخليجيين عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي منهم الإماراتي حسين الجسمي والسعودي أصيل أبو بكر والكويتي عبد الله الرويشد والكويتية نوال.

ولد عبد القادر عام 1941 وعمل موظفا في وزارة الداخلية قبل أن ينتقل إلى وزارة الإعلام حيث اشتغل بقسم الموسيقى حتى تقاعده.

قدم على مدى ستة عقود مئات الأغاني منها (جمر الوداع) و(شخبارك) و(آن الأوان) و(الحنين) و(وين مرساك) و(أحوال العاشقين) واشتهر بلقب "الصوت الجريح" الذي كان عنوان أحد أهم ألبوماته الغنائية.