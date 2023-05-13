مصرف "يو بي إس" يعد بتحقيق شفاف في تعثر "كريدي سويس"

وعد رئيس مصرف "يو بي اس" السويسري بإجراء "تحقيق 360 درجة" في قضية تعثر منافسه المحلي "كريدي سويس" قبل اندماجهما في مصرف ضخم جديد.

وحضت الحكومة السويسرية "يو بي اس" على شراء منافسه مقابل 3,25 مليار دولار بعد مخاوف بشأن وضعه المالي في أعقاب انهيار ثلاثة مصارف أمريكية في مارس، إضافة إلى سلسلة فضائح لاحقت "كريدي سويس" في السنوات الأخيرة.

وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي ل"يو بي اس" الذي عاد للعمل مع أكبر مصارف سويسرا الشهر الماضي من أجل تولي عملية الاندماج، "من الواضح تماما أن هذا الوضع لم ينشأ في الأسابيع الستة الماضية، ولكن في الأعوام الستة أو السبعة الماضية".

وقال إرموتي خلال منتدى للإعلام السويسري في لوسيرن إن "هذا التحقيق الشامل 360 درجة يجب أن يعود فترة طويلة إلى الوراء" بحسب وكالة الأنباء السويسرية "آي تي أس" .

وأضاف أن المراجعة الكاملة لأسباب المشاكل في "كريدي سويس" أمر هام بسبب السرعة التي تم الاتفاق بها على شرائه. وأشار إرموتي إلى أن "الكثير من الأمور التي تحصل الآن كانت ستستغرق عاما في ظروف عادية".

وهزت "كريدي سويس" سلسلة من الفضائح في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إفلاس شركة "غرينستيل" المالية البريطانية. ووافق "يو بي سي" على شراء منافسه المحلي المتضرر "كريدي سويس" مدعوما ببعض الضمانات الحكومية السويسرية الضخمة.

