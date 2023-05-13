وزير بريطاني: عدم رفع أمريكا سقف ديونها سيكون له عواقب وخيمة للغاية

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هنت اليوم إن الولايات المتحدة إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديونها وإذا خرج ناتجها المحلي الإجمالي عن المسار الصحيح فسيكون لذلك عواقب "وخيمة للغاية".

وقال هنت أيضا إن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن فاعلا مثل الدعم العسكري لكييف، وإن مجموعة السبع تريد "إزالة المخاطر" من العلاقات مع الصين، بدلا من الانفصال عنها بحسب "رويترز".

أدلى هنت بهذه التصريحات للصحافيين قبل أن يجتمع مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في اليابان.

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