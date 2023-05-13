ولي العهد يتوج فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، توج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فريق الهلال بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2022 - 2023، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت فريقي الهلال والوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ولدى وصول ولي العهد كان في استقباله، الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة.

وبعد أن أخذ مكانه في المنصة الرئيسة عزف السلام الملكي، وعقب المباراة التي انتهت لمصلحة فريق الهلال بركلات الترجيح 7 / 6، صافح ولي العهد طاقم تحكيم المباراة وأعضاء الفريقين.

حضر المباراة، الأمير تركي بن فيصل، الأمير خالد بن سعد بن فهد، الأمير الوليد بن طلال، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، الأمير نواف بن ناصر، الأمير مشعل بن ماجد مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير عبدالعزيز بن أحمد، الأمير خالد بن ثنيان بن محمد، الأمير بندر بن خالد المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الأمير سلطان بن خالد بن فيصل، الأمير فهد بن محمد بن عبدالله، الأمير تركي بن عبدالله بن جلوي، الأمير نواف بن سعد بن عبدالله، الأمير الدكتور سعود بن عبدالله بن محمد، الأمير فهد بن خالد بن عبدالله، الأمير عبدالعزيز بن فهد، الأمير فيصل بن تركي بن فيصل، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد، الأمير سعود بن عبدالله، الأمير سعود بن مشعل، الأمير محمد بن فيصل بن سعود، الأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظ جدة، الأمير سعد بن تركي بن فهد، الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير سعود بن سلمان، الأمير سعود بن تركي بن فيصل، الأمير مشعل بن سلطان، الأمير فهد بن سعد بن محمد، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، الأمير سعد بن عبدالله، الأمير محمد بن فيصل بن سلطان، الأمير مشهور بن عبدالله، الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن تركي الأول، الأمير فواز بن بندر، الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود، الأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله، الأمير خالد بن مشعل بن ماجد، الأمير سلطان بن عبدالله، والأمير سلطان بن محمد بن مشعل.