قطاع الاتصالات والمعلومات .. 37.8‬ % من الموظفين أجانب و24 % نساء

بلغ عدد الموظفين العاملين في الأنشطة الاقتصادية في مجال الاتصالات والمعلومات بنهاية العام الماضي 2022 من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 123.3 ألف موظف، يشكل السعوديون نحو 62.2 في المائة و‭37.8‬ في المائة أجانب.

ووفقا لبيانات حكومية -اطلعت "الاقتصادية" عليها-، فإن عدد السعوديين بلغ نحو 76714 موظفا، وذلك مقابل 46617 موظفا أجنبيا.

واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى في عدد العاملين في المجال بنحو 84.3 في المائة وعدد 103.9 ألف موظف، تلتها مكة المكرمة بـ9531 موظفا، ثم المنطقة الشرقية بـ7109 موظفين. ويقدر عدد الموظفين الذكور العاملين في القطاع 93814 موظفا مقابل 29517 موظفة (24 في المائة). يأتي ذلك في وقت بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.

وتستهدف الوزارة توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في المنظومة الاقتصادية.

وتضمن توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والمختصين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.

ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال، بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.

وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف". بينما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية، التي ستطبق بحق المخالفين.