7.57 % ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية خلال أبريل .. 4.43 تريليون دولار

حققت القيمة السوقية للبورصات العربية مكاسب بنحو 7.57 في المائة خلال أبريل لتصل إلى نحو 4.428 تريليون دولار مقارنة بـ4.116 تريليون دولار 2023 خلال مارس السابق له.

وقادت السوق المالية السعودية البورصات العربية على صعيد الارتفاع النسبي للقيمة السوقية محققة مكاسب بنحو 10.50 في المائة، لتصل إلى نحو 2.941 تريليون دولار مقابل 2.661 تريليون دولار.

ووفقا لنشرة أسواق المال العربية اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، فإن البورصة المصرية تلت السعودية بارتفاع وصل إلى 8.61 في المائة لتصل قيمتها 36.876 مليار دولار مقارنة بـ33.952 مليار دولار، بينما سوق دبي المالي بنسبة 4.37 في المائة لتبلغ 169.406 مليار دولار مقابل 162.307 مليار دولار.

أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فجاءت رابعا من حيث نسبة الارتفاع بنسبة 2.94 في المائة، ووصلت القيمة السوقية 762.695 مليار دولار مقابل 740.884 مليار دولار.

وسجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية ارتفاعا بنحو 0.77 في المائة ليصل إلى نحو 485.44 نقطة بنهاية تعاملات أبريل من عام 2023 مقارنة بنهاية مارس 2023.

وشهد أبريل من عام 2023 تسجيل أغلبية البورصات العربية ارتفاعا في مؤشرات أدائها، تزامنا مع حالة التحسن التي سجلتها عدد من الأسواق المالية العالمية، حيث سجلت عشر بورصات عربية ارتفاعا في مؤشرات أدائها في نهاية الشهر الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر القطاع المالي بشكل خاص، ومؤشرات الاتصالات والأغذية والطاقة، التي أسهمت في ارتفاع مؤشرات القيمة السوقية ومؤشرات حجم التداول. من جهة أخرى وبحسب النشرة، سجلت أربع بورصات عربية انخفاضا بسبب تراجع مؤشرات قطاعات النقل، والبيع بالتجزئة، والفنادق، التي أدت إلى انخفاض قيم التداول في عدد منها.

في السياق ذاته، أسهمت حركة الضغوط البيعية التي قام بها المستثمرون خلال أبريل 2023 إثر عمليات جني الأرباح عن الربع الأول من عام 2023، علاوة على تراجع نشاط الاستثمار الأجنبي في انخفاض مؤشرات أداء عدد من البورصات العربية خلال الشهر الماضي.

وتصدرت سوق العراق للأوراق المالية حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 8.50 في المائة. كذلك شهدت مؤشرات بورصات كل من أبوظبي ودبي والسعودية ومصر ارتفاعا بنحو 3.81 و4.05 و6.78 و7.61 في المائة على التوالي، فيما سجلت بورصات كل من البحرين والدار البيضاء والكويت ودمشق وتونس ارتفاعا بنسب راوحت بين 0.94 و1.84 في المائة.

على صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية، تحققت مكاسب بنحو 7.57 في المائة في نهاية أبريل من عام 2023، حيث سجلت ارتفاعا في 11 بورصة عربية، مقابل تسجيلها تراجعا في ثلاث بورصات.

وتقدمت السوق المالية السعودية البورصات العربية على صعيد الارتفاع المسجل في القيمة السوقية، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 10.50 في المائة.

كذلك شهدت البورصة المصرية ارتفاعا بنحو 8.61 في المائة، كما سجلت بورصات كل من دبي وأبوظبي وبيروت والكويت ودمشق ارتفاعا بنسب راوحت بين 1.03 و4.37 في المائة. فيما شهدت بورصات كل من البحرين وتونس والدار البيضاء وفلسطين تحسنا بأقل من 1 في المائة.

على صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، شهد أبريل من عام 2023 انخفاضا في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية بنسبة 24.51 في المائة، نتيجة تراجع قيمة تداولات 11 بورصة عربية، فيما سجلت ثلاث بورصات عربية أخرى ارتفاعا خلال الشهر الماضي.

وتقدمت سوق العراق للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى قيمة التداولات مسجلة ارتفاعا بنسبة 329.62 في المائة. كما سجلت بورصتا مسقط وتونس ارتفاعا بنسب بلغت 30.77 و61.33 في المائة على الترتيب.