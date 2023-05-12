"مايكروسوفت" توقف زيادات الرواتب لموظفي الدوام الكامل في 2023

أوقفت شركة مايكروسوفت زيادات الرواتب للموظفين الذين يعملون بدوام كامل في 2023 وذلك بحسب بريد إلكتروني من ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي للشركة.

وتتماشى هذه الخطوة مع جهود مايكروسوفت لخفض التكاليف مع تباطؤ نمو الإيرادات وتراجع العملاء، حيث قامت الشركة بتسريح 10 آلاف موظف في يناير.

وأوضح ساتيا نادالا الرئيس التنفيذي بحسب "سي إن بي سي" أن هذه الخطوة ضرورية لتوليد "عائد كاف" للاستثمار في تحول النظام الأساسي الرئيسي نحو الذكاء الاصطناعي، وأضاف أن الشركة رفعت بالفعل التعويضات المالية للعاملين في عام 2022.

وأضاف نادالا أن الشركة ستدرس رفع أسعار العمال الذين يتقاضون رواتبهم بالساعة، وذلك مع الحفاظ على برنامج المكافآت والأسهم ولكن دون ما أسماه بـ "الإفراط في التمويل".

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