حارس منتخب فرنسا إلى الدوري السعودي "الجذاب" .. ما النادي؟

ستكون المحطة الرابعة لأسطورة الحراسة الفرنسية هوجو لوريس حارس وقائد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم مع ناد في الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، وفقاً لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، التي نشرت ونقلت الخبر اليوم.

ولم تسم الصحيفة البريطانية أو الصحف الأوروبية الأخرى هوية النادي الجديد للحارس الفرنسي، الذي قاد بلاده إلى تحقيق كأس العالم 2018 في روسيا، واكتفت قائلة "هوجو لوريس سينتقل إلى الدوري الجذاب، الذي يلعب فيه حالياً البرتغالي كريستيانو رونالدو". وأضافت "سيكون راتب الحارس الفرنسي السنوي مع ناديه الجديد 5.472 مليون يورو".

الجدير ذكره أن هوجو لوريس (36 عاماً) مثل ثلاثة أندية منذ ظهوره، وهي: نيس الفرنسي (78 مباراة)، أولمبيك ليون الفرنسي (202 مباراة)، وتوتنهام هوتسبير حتى الآن (447 مباراة)، إضافة إلى 145 مباراة مع المنتخب الفرنسي. وتبلغ القيمة السوقية للحارس الفرنسي، الذي نجح في حمل خمسة ألقاب، هي أربعة ملايين يورو (16.3 مليون ريال)