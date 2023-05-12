الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة ريتشمونت للسلع الفاخرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعدما عززت النتائج القوية لمجموعة ريتشمونت أداء قطاع السلع الفاخرة، فيما يعكف المستثمرون على تقييم بيانات التضخم في فرنسا وإسبانيا بحثا عن مؤشرات حول خطط البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % بحلول الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش ويتجه لتحقيق نتائج إيجابية طفيفة للأسبوع ككل.

وقفزت أسهم مجموعة ريتشمونت للسلع الفاخرة 5.5 % لمستوى قياسي مرتفع بدعم من نتائج فاقت التوقعات بعدما عزز الطلب القوي من المستهلكين الصينيين على المجوهرات والساعات صافي الربح والمبيعات خلال الاثني عشر شهرا حتى مارس .

وزادت أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة مثل كيرينج و(إل.في.إم.إتش) بأكثر من واحد بالمئة بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في إسبانيا ارتفعت 4.1 % في الاثني عشر شهرا حتى أبريل ، بينما زاد التضخم في فرنسا 6.9 % . وجاء التضخم في كل منهما متماشيا مع تقديرات الخبراء.

وارتفعت أسهم شركة العقارات السويدية (إس.بي.بي)، المتعثرة التي هبطت أسهمها مؤخرا بسبب مخاوف تتعلق بالديون، 2.9 % بعد بيع أغلب أسهمها في شركة الإنشاءات (جيه.إم) مقابل 2.8 كرونة سويدية (275.8 مليون دولار). كما صعدت أسهم (جيه.إم) 2.6 % .

