ألمانيا: المركزي الأوروبي قد يضطر إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض

صرح محافظ البنك المركزي الألماني عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، اليوم ، بأن البنك الأوروبي قد يضطر إلى الاستمرار في رفع أسعار الاقتراض بعد الصيف المقبل.

وقال ناجل خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بمدينة نيجاتا اليابانية، إن التضخم الأساسي، الذي يستثنى تكاليف الغذاء والطاقة، لن يتباطأ قريبا. ويفضل المسؤولون حاليا الاعتماد على التضخم الأساسي كمؤشر على تقلبات الأسعار.

وأضاف ناجل أن "هناك إجماع في مجلس محافظي البنك أنه لابد من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن "البيانات لا تسمح لنا بالنظر في تغيير وجهة نظرنا أن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة سوف يكون ضروريا، وسوف يسري هذا أيضا بعد العطلة الصيفية" بحسب وكالة بلومبرج للأنباء .

كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد قالت أمس الخميس إن جهود مكافحة التضخم المتصاعد في منطقة اليورو لم تنته بعد، لتؤكد بذلك الإشارات السابقة إلى اعتزام البنك زيادة أسعار الفائدة الأوروبية مجددا.