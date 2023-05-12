النفط ينخفض 0.49% إلى 74.6 دولار

تراجعت أسعار النفط اليوم على درب رابع انخفاض أسبوعي لها، إذ جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو 0.49 % ، إلى 74.61 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتا، أو 0.42 % ، إلى 70.57دولار.

والخامان في طريقهما للتراجع نحو 1 % خلال الأسبوع في أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية منذ نوفمبر 2021 بحسب رويترز.

ومع توقف المحادثات حول سقف ديون الحكومة الأمريكية وتجدد المخاوف من أن بنكا أمريكا آخر يواجه أزمة، يتزايد القلق من دخول الولايات المتحدة في حالة ركود.

كما أعاد التراجع في القروض الجديدة للشركات في الصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت هناك هذا الأسبوع الشكوك حول تعافيها من قيود كوفيد.

