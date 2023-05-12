السياحة في السعودية .. رحلة تحول ملهمة ونمو متسارع يتجاوز المستهدفات والتوقعات

أعلنت الهيئة السعودية للسياحة توقيع 53 مذكرة تفاهم في سوق السفر العربي في نسختها الـ30 المنعقدة في مدينة دبي خلال الفترة من 1 حتى 4 من أيار (مايو) الجاري، مبينة أن عدد مذكرات التفاهم يعد قياسيا للشراكات المبرمة مع كبرى الشركات والعلامات التجارية المرموقة على مستوى المملكة والمنطقة والعالم، أبرزها مذكرات التفاهم مع شركة كريم، وفيزا، والمسافر، وأوديجيو، وFTI، وترافيل بورت.

وأضافت أنها تعد دليلا على ثقة كبار المستثمرين حول العالم بالقطاع السياحي السعودي، حيث تركزت الشراكات حول جذب المسافرين والترويج للوجهات وتبادل الخبرات والبيانات والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطوير تجربة السياح.

واستقبل الجناح السعودي ما يزيد على 40 ألف زائر تفاعلوا مع 67 شريكا لمنظومة السياحة السعودية واطلعوا على أكثر من 500 تجربة سياحية جاهزة للحجز واستقبال الزوار. وقال فهد حميدالدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الهيئة السعودية للسياحة: "تشارك السعودية في هذا المحفل الدولي لإلهام العالم برؤية المملكة ورحلة التحول وتوالي المنجزات وحجم الفرص الهائلة، وترسيخ مكانتها وتعزيز نجاحاتها وأرقامها القياسية في عدد الشركاء والشراكات والحزم والتجارب".

وأضاف "تشهد المملكة نموا متسارعا، حيث تجاوز عدد الزوار بشكل عام والزوار القادمين من خارج المملكة، إضافة إلى أعداد المعتمرين، كل المستهدفات والتوقعات، خاصة مع افتتاح عدد من المشاريع الكبرى والمعالم السياحية حول المملكة".

وكان الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، قد شارك في جلستي حوار ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي، وأكد خلال الجلسة الأولى مكانة المملكة التي تضم أضخم الفرص الاستثمارية على مستوى العالم، وما يميزها من بيئة تشريعية وتنظيمية، تعمل على دفع عجلة الأعمال وتمكين الشركاء من داخل المملكة وخارجها، وشارك في جلسة الحوار كل من روس فيتش الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويجو، وديفيد لويسو الرئيس التنفيذي لشركة ميتنج بوينت إنترناشيونال.

كما شارك في جلسة حوار ثانية، جمعت كلا من فاطمة الصيرفي، وزيرة السياحة البحرينية وعبدالله الصالح، وزير الدولة في الإمارات، وسالم المحروقي، وزير السياحة والتراث العماني، ناقشوا من خلالها مستقبل السفر في دول مجلس التعاون الخليجي، والفرص المتاحة عبر الابتكار والتعاون والحفاظ على الأصالة.

كما شاركت "نسك" المنصة الوطنية الموحدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي أطلقتها وتشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة، للمرة الأولى ضمن الجناح السعودي في معرض سوق السفر العربي في دبي، وفي معيتها أكثر من 20 شريكا، يمثلون أهم شركات العمرة وتنظيم الرحلات وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، كما برز من بين شركاء منظومة السياحة السعودية المشاركين لهذا العام كل من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركة الدرعية، وجدة التاريخية "البلد"، وشركة السودة للتطوير، وكروز السعودية، وشركة القدية للاستثمار، وشركة نيوم، وشركة مشروع البحر الأحمر، إضافة إلى عدد من الوجهات السياحية والمشاريع الكبرى ومنظمي الرحلات والفنادق وشركات السياحة والسفر وخطوط الطيران.

وجسد الجناح السعودي رحلة التحول الملهمة في البلاد عبر الأنشطة الثقافية الفريدة والعروض التفاعلية الذكية التي تحاكي الأصالة والحفاوة والتنوع، والحراك التجاري اللافت والأعداد غير المسبوقة للزوار والشركاء والاتفاقيات الموقعة.