170 مليار دولار صافي الاعتمادات التراكمية لـ «الإسلامي للتنمية» منذ إنشائها

أكد الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مواصلة مجموعة البنك زيادة الموارد المتاحة للبلدان الأعضاء من أجل مساعدتها على التغلب على التحديات المتنامية، كاشفا عن صافي الاعتمادات التراكمية لمجموعة البنك، منذ إنشائها حتى 2022 ما مجموعه 170.5 مليار دولار.

وقدم في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023 "إقامة الشراكات درءا للأزمات" بحضور روموالد وادانيي وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والمالية في بنين رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رعايته للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولحكومة المملكة على ما قدم للبنك من تسهيلات لتمكينه من عقد هذه الاجتماعات السنوية في أفضل الظروف.

وقال الدكتور الجاسر "إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية هي بنك إنمائي متعدد الأطراف يسهم في تعزيز التنمية البشرية الشاملة بتحسين حياة الناس في البلدان الأعضاء عن طريق النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحداث تأثير واسع النطاق".

وأضاف "ومما يميز البنك الإسلامي للتنمية أن جميع أعضائه من بلدان الجنوب وموزعين بين قارات عدة. ولذلك، فإن البنك يركز بقوة على دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب لإيجاد حلول إنمائية هادفة وتلبية الاحتياجات والأولويات الإنمائية الخاصة في العالم الإسلامي".

وتابع "قد أسس البنك الإسلامي للتنمية 1974، وهو يضم حاليا 57 بلدا عضوا من أربع قارات، وجاليات إسلامية من البلدان غير الأعضاء، بحيث تؤثر عملياته في حياة واحد من كل خمسة أشخاص من سكان العالم".

وأفاد أن البنك تطور من كيان واحد إلى مجموعة حيوية من خمسة كيانات تحدث تأثيرا وقيمة مضافة في بلدانها الأعضاء، لافتا إلى البنك الإسلامي للتنمية، تتألف مجموعته من: المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، معهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBI)، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، إضافة إلى صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD).

وأوضح أن البنك أضحى اليوم من أكثر البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف نشاطا، وهو يتميز بريادته العالمية في مجال المالية الإسلامية، ويوفر التمويل والخبرة والمعرفة، ويعقد الشراكات للنهوض بالتنمية المستدامة.

وأكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن المملكة تمر بمرحلة تنموية زاهرة جدا وتدير العملية التنموية بشكل مهني عال جدا، مشيرا إلى أن المملكة من أكبر الداعمين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ليس فقط ماديا بل حتى معرفيا، وأن المملكة قدوة لنا جميعا في هذا الشأن، وتشهد حراكا تنمويا قويا جدا من خلال رؤية المملكة 2030.

ونوه إلى الجهود الثنائية المشتركة مع حكومة المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للأعمال الخيرية لمساعدة عديد من الدول.

وفيما يخص توزيع الاعتمادات التراكمية لمجموعة البنك، منذ إنشائها حتى 2022، وذلك بحسب القطاعات، قال معاليه: "قطاع الطاقة في المقام الأول بحصة 40.8 في المائة، يليه قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 14.4 في المائة، ثم الزراعة بنسبة 12.6 في المائة، فالمالية بحصة 8.6 في المائة، والنقل بنسبة 8.5 في المائة، والمياه والصرف الصحي بنسبة 4.8 في المائة، والصحة بنسبة 3.6 في المائة، والتعليم بنسبة 3.2 في المائة، فيما تبلغ حصة القطاعات الأخرى 3.5 في المائة".

وبين أنه في 2022 وحدها، ارتفع صافي اعتمادات مجموعة البنك بنسبة 18.6 في المائة ليصل إلى 10.5 مليار دولار، مقابل 8.9 مليار دولار في 2021، مفيدا أنه انصب تركيز عمليات البنك في 2022 على تحقيق شراكات لتعبئة الموارد، ومعالجة الفقر، وضمان الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على الصمود، وتحفيز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة.

وأشار إلى أنه لولا دعم مساهمي البنك لما تمكن من تحقيق ذلك كله، وذلك من خلال اكتتاب جميع البلدان الأعضاء تقريبا في الزيادة العامة السادسة في رأس المال التي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دينار إسلامي أي ما يعادل 7.3 مليار دولار الأمر الذي يدل على ثقة مساهمي البنك في الأثر الإنمائي الذي يحدثه البنك في البلدان الأعضاء.