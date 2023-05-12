45 شركة مصنعة للمركبات ملتزمة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود وخطة التوريد

أفصحت لـ"الاقتصادية" الهيئة للسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن هناك 45 شركة مصنعة للمركبات ملتزمة بخطة التوريد وبمتطلبات المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، فيما يبلغ عدد الشركات التي تم إيقافها 21 شركة مصنعة.

وأشارت الهيئة على لسان المهندس وائل الذياب متحدثها الرسمي، إلى أن سبب إيقاف واردات هذه الشركات إلى أسواق المملكة يرجع إلى عدم إيفائها بمتطلبات البند (6.1.1.5) في المواصفة القياسية السعودية رقم (2864 /2019) الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (Saudi CAFE) للمركبات الخفيفة (2021-2023).

وبحسب الهيئة، تنص هذه المواصفة على أنه يجب أن تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات خلال الإطار الزمني المسموح به، وفي حال لم تتقدم الشركة المصنعة للمركبات، فلن يسمح لها بتوريد المركبات إلى السعودية إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها.

ويعد معيار اقتصاد الوقود السعودي "Saudi CAFE"، الأول من نوعه عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط، ويهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي السيارات الصغيرة والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة.

وفي الإطار ذاته، يستهدف "مركز سلامة المركبات" المؤسس في شباط (فبراير) 2021، ويرتبط تنظيميا بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إلى رفع معايير السلامة الفنية المتعلقة بالمركبات من خلال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري، وتبني أفضل التقنيات المتعلقة بالسلامة والإسهام في رفع الوعي المتعلق بالسلامة الفنية للمركبات.

ويسهم ذلك في حماية الأرواح والممتلكات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية، وذلك وفق رؤية واضحة تستهدف تحقيق أعلى درجات السلامة للمركبات على طرق المملكة.

ويقوم المركز بعديد من المهام أبرزها، المشاركة في تحديث المواصفات والمعايير الفنية لسلامة المركبات بأنواعها وصيانتها وقطع غيارها، والإشراف على تنظيم الفحص الفني الدوري.

وذلك علاوة على وضع المعايير الفنية لسلامة المركبات المعدلة بأنواعها بالمشاركة مع الجهات المختصة، ووضع الضوابط لتصنيف مراكز صيانة المركبات، وتحديد فئاتها، وإنشاء قوائم بالتصنيفات المعتمدة، وتسجيل الراغبين فيها ونشرها.

وأيضا يتضمن تحديد ضوابط سلامة المركبات وأهلية السير على الطرق، ودعم البحوث والدراسات والمقارنات العالمية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في المملكة وخارجها فيما يتعلق بمواصفات السلامة في المركبات.