تأثر مؤشرات «وول ستريت» بهبوط أسهم «ديزني» .. ودائع «باك ويست» تجدد مخاوف القطاع المصرفي

انخفضت مؤشرات وول ستريت عند بداية تعاملات أمس متأثرة بتراجع أسهم "ديزني" بعد بيانات للشركة أظهرت تباطؤ نمو المشتركين، فيما أثار هبوط ودائع بنك باك ويست مخاوف جديدة في القطاع المصرفي المحلي.

وبحسب "رويترز"، نزل مؤشر داو جونز الصناعي 147.44 نقطة بنحو 0.44 في المائة إلى 33383.89 نقطة. كما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.40 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 4132.24 نقطة. فيما استهل مؤشر ناسداك المجمع التداولات على ارتفاع 14.82 نقطة بمقدار 0.12 في المائة إلى 12321.26 نقطة. من جهة أخرى، لم يطرأ تغيير على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أمس إذ بددت خسائر شركة باير الألمانية وأسهم الطاقة آمالا سابقة في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي حملة رفع أسعار الفائدة بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية.

واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.7 في المائة في وقت سابق من أمس.

وسجل سهم "باير" أكبر انخفاض على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ليهبط 7.5 في المائة إلى أدنى مستوى له في يوم واحد فيما يقرب من عامين، بعدما حذرت الشركة من أن نتائج 2023 قد تأتي عند أقل درجات النطاق المستهدف، متأثرة بزيادة التكلفة وانخفاض أسعار مبيدات الحشائش التي تحتوي على مادة الجليفوسات.

وكانت أسهم شركات الطاقة من بين الأكثر تضررا، وهبطت 1.6 في المائة بعد انخفاض أسعار النفط. وفي الوقت نفسه، انخفض فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.5 في المائة.

وفي آسيا، انخفضت معظم الأسهم اليابانية أمس مع إحجام المستثمرين بعد مكاسب في الآونة الأخيرة وتقييمهم لمجموعة متباينة من أرباح الشركات قبل اجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبع.

وهبط سهم "مازدا موتور" 2.69 في المائة بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات المبيعات وتوقعات الأرباح نتيجة قيود الإنتاج. بينما هوى سهم "سوميتومو" للتعدين 11.73 في المائة بعد توقع أرباح أقل بكثير من تقديرات محللين، وسط حالة من الضبابية تحيط بالاقتصاد الصيني وأسعار المعادن.

وصعد سهم "فوجي فيلم" 5.88 في المائة بعد نتائج تجاوزت توقعات السوق. وقادت "إنيوس" أسهم شركات الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط، ثم وسعت مكاسبها بعد أن أعلنت عزمها إدراج وحدة المعادن التابعة لها.

واستقر مؤشر نيكاي في نهاية معاملات أمس تقريبا، إذ ارتفع 0.02 في المائة ليغلق عند 29126.72 نقطة. وانخفض 137 سهما على المؤشر مقابل ارتفاع 85 وظل ثلاثة دون تغيير.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.14 في المائة إلى 2083.09 نقطة.