«أوبك»: عدم حسم أزمة سقف الديون الأمريكية سيكون له تبعات اقتصادية

رجحت "أوبك" أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2.33 مليون برميل يوميا في 2023 دون اختلاف كبير عن 2.32 مليون في التقرير السابق.

ووفقا لـ"رويترز"، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول على توقعات النمو الاقتصادي العالمي في 2023 دون تغيير عند 2.6 في المائة، وفقا لـ"رويترز".

ورفعت توقعاتها لنمو الطلب الصيني على النفط هذا العام، إذ قالت في تقريرها أمس، إنها أجرت "تعديلات بزيادة طفيفة بفضل الأداء الأفضل من المتوقع للاقتصاد الصيني بينما من المتوقع أن تشهد مناطق أخرى انخفاضا طفيفا بسبب التحديات الاقتصادية التي من المرجح أن تنال من الطلب على النفط".

وفاجأ تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرين، سوق النفط في الثاني من أبريل بإعلان خفض جديد للإنتاج المستهدف، وذلك في إضافة لتخفيضات قائمة بالفعل.

وارتفعت أسعار النفط في بادئ الأمر لكنها تعرضت لضغوط بسبب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة والمخاوف المتعلقة بسقف الديون الأمريكية.

وقالت "أوبك" إنه من المتوقع الآن نمو الطلب الصيني على النفط 800 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 760 ألف برميل يوميا في توقعات الشهر الماضي.

ولم يطرأ تغير كبير على تقديرات نمو الطلب العالمي للشهر الثالث على التوالي، مشيرة إلى عوامل هبوط محتملة مثل التضخم العنيد وزيادة مدفوعات الديون نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت "أوبك" في تعليقها الاقتصادي "مع احتمال ظهور تحديات أخرى متعلقة بالديون، تظل عوامل عدم التيقن الجيوسياسي قائمة ويستمر التضخم".

وأضافت "إضافة إلى ذلك، لم تحسم مسألة سقف الديون الأمريكية حتى الآن، ما قد يكون له تبعات اقتصادية".