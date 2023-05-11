أول جراح تجميل سعودي يدخل موسوعة "جينيس"

تمكن الدكتور جمال جمعة، جراح التجميل السعودي، من إضافة اسمه إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية كرئيس للجمعية العربية لطب وجراحة التجميل (ARAB ASSOCIATION OF SURGICAL & MEDICAL AESTHETICS (AASMA))، وذلك بعد تفوقه في أكبر مؤتمر عالمي لجراحة التجميل المعروف ب "الايكوبلاست" والذي نظم في دبي بالتعاون مع الجمعية العربية لطب وجراحة التجميل وجمعية الإمارات لجراحة التجميل في السادس من مايو 2023، وحصل بذلك على تقدير وشهادة رسمية من موسوعة "جينيس".

ويعد الدكتور جمال جمعة، مؤسس جمعية جراحة التجميل في المملكة العربية السعودية، من أبرز الشخصيات العلمية في مجال جراحة التجميل في المملكة وخارجها، إذ ترأس العديد من المؤتمرات العالمية.

يعتبر هذا الإنجاز إضافة قيمة للمملكة العربية السعودية، ويثبت أن الكوادر السعودية المؤهلة قادرة على المنافسة في المستوى العالمي في مجالات مختلفة، والجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي "إيكوبلاست" تميز بإلقاء ٦٠٠ محاضرة علمية، وبمشاركة خبراء محليين وعالميين من ٩٨ دولة، وحضور نحو ٢٠٠٠ جراح تجميل، وبذلك يعتبر من أكبر المؤتمرات في العالم والشرق الأوسط في مجال جراحة التجميل.