11.5 % مساهمة القطاع الصناعي الخليجي في الناتج المحلي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن أعمال لجنة التعاون الصناعي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول المجلس في مجال القطاع الصناعي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الخمسين للجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون اليوم، في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عمان – رئيس الدورة الحالية - قيس بن محمد اليوسف ، وبحضور وزراء الصناعة بدول المجلس.

وقال: "إن القطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير من دول مجلس التعاون لتنويع الاقتصاد الوطني, ويعد من أهم الأنشطة الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون، حيث يحتل المرتبة الثالثة كأهم نشاط اقتصادي في الدول الأعضاء، كما يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، حيث تتجاوز نسبة مساهمته أكثر من 11.5 %.

وأفاد أن قادة دول المجلس يولون اهتماماً كبيراً لتحقيق التكامل بين دول المجلس في المجال الصناعي، حيث اعتمد المجلس الأعلى في ديسمبر 2022، قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، وبارك مبادرة مصانع المستقبل (siri)، كما اعتمدت اللجنة في اجتماعها الماضي الإستراتيجية الصناعية الاسترشادية.

واطلع الوزراء خلال الاجتماع على عددٍ من التقارير المتعلقة بأعمال منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.