افتتاح "ڤيا رياض" اليوم .. أبهى وأحدث المناطق الترفيهية في العاصمة

أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، أهمية المشاريع النوعية التي تعزز جودة الحياة في المملكة، مشيراً إلى "فيا رياض" بوصفه واحداً من المشاريع المميزة في الرياض التي تبرز هوية العاصمة وتقدم تجربة ترفيهية وثقافية وسياحية مختلفة تحظى بمتابعة من تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ودعم القيادة الحكيمة.

وبين أن "فيا رياض" بتصاميمه وفق الطراز السلماني، ومطاعمه ومقاهيه العالمية، وصالات السينما الفخمة، وخدمات الضيافة والتسوق التي يتضمنها، يقدم مستوى جديد من الرفاهية والفخامة تعزز جاذبية العاصمة وتنوع الخيارات فيها.

وأضاف البكر: "بمثل هذه المشاريع الأيقونية تصبح الرياض وجهة ومقصد للزوار، ما يسهم في تعزيز قطاعات جودة الحياة المختلفة، وعلى رأسها قطاعات السياحة والترفيه والترويح، وما هذا المشروع إلا بداية لمشاريع ومبادرات أكبر تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتكون مدُننا في مصاف أفضل المدن في العالم".