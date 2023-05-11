مسلح يقتحم مصنع "مرسيدس" ويقتل شخصين

أعلنت الشرطة الألمانية توقيف رجل يشتبه في أنه قتل شخصين بالرصاص اليوم في الموقع التاريخي لإنتاج سيارات مرسيدس الألمانية في زيندلفينغن في جنوب غرب ألمانيا.

وقالت شرطة لودفيغسبورغ: "دخل رجل يبلغ 53 عاما قاعة الإنتاج الساعة 7,45 وأطلق النار على شخصين.. وتوفي الرجلان البالغان 44 عاما متأثرين بجروحهما".

وقال متحدث باسم مرسيدس إن الضحيتين والمشتبه به موظفون لدى مقدم خدمة خارجي.

وتمتلك مرسيدس في زيندلفينغن بالقرب من شتوتغارت حيث مقر المجموعة، أقدم مصنع لها ويعمل فيه نحو 35 ألف شخص.

وقالت السلطات وفقا لوكالة فرانس برس: "قام عناصر أمن المصنع بتحييد المشتبه به في صالة الإنتاج ثم سلموه إلى الشرطة التي أوقفته".

وأكدت الشرطة أن التحقيق مستمر في ملابسات الحادث.

وينتج مصنع زيندلفينغن سيارات راقية جدا من علامة مرسيدس مثل الفئة "إس" وسيارات "مايباخ" الفاخرة.