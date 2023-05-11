"إعمار" تربح 3.2 مليار درهم في الربع الأول .. بارتفاع 43%

أعلنت إعمار العقارية، اليوم عن قفزة أفضل من المتوقع في صافي أرباح الربع الأول بلغت 43 في المائة، وهو ما عزته لارتفاع مبيعاتها من العقارات.

وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس 3.2 مليار درهم (871.53 مليون دولار).

وتظهر بيانات رفينيتيف أن ذلك تجاوز ضعف توقعات المحللين البالغة 1.65 مليار درهم.

وقالت الشركة وفقا لرويترز إن مبيعاتها العقارية ارتفعت 11 في المائة إلى 9.2 مليار درهم مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين وانتعاش النشاط السياحي.