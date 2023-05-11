النفط يرتفع بفضل بيانات الطلب القوي على الوقود

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن طغى تأثير الطلب القوي في الوقود في الولايات المتحدة على المخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها.

وبحلول الساعة (00:15) بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا، أو 0.34 في المائة، إلى 76.67 دولار للبرميل . وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا إلى 72.84 دولار.

وأظهرت أحدث البيانات الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل، ما يزيد من احتمالية حفاظ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة مرتفعة مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط. وضغط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية على أسعار النفط في الشهور الماضية، مع قلق التجار من حدوث ركود.

ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة بحسب "رويترز".

وتراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر بكثير من 1.2 مليون برميل توقعها المحللون. كما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء تراجع مخزونات نواتج التقطير.

وارتفع الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.

