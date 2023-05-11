الذهب يرتفع مع ضعف الدولار والمشكلات الاقتصادية تعزز بريقه

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مدعومة بضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية، فيما يسعى المستثمرون وراء مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وبحلول الساعة (01:31) بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 5 إلى 2032.58 دولار للأوقية "الأونصة". وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 في المائة إلى 2041.80 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 في المائة، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين في الخارج. وارتفعت أسعار الذهب في البداية أمس بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية، قبل أن يتحول إلى النزول نتيجة لجني الأرباح.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5 في المائة في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ما قد يشكل دافعا للبنك المركزي الأمريكي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتا الشهر المقبل بحسب "رويترز".

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، كثف الرئيس الأمريكي جو بايدن الضغط على المشرعين الجمهوريين أمس للتحرك بسرعة لرفع سقف ديون البلاد البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بانزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى ركود.

