وزير التجارة: توافد الشركات العالمية إلى السعودية يؤكد الفرص الواعدة في ظل الرؤية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس التجارة الإلكترونية، أن توافد الشركات العالمية لممارسة أعمالها التجارية في المملكة يأتي في سياق الاهتمام المتزايد بالفرص الواعدة المتاحة في ظل رؤية السعودية 2030 التي تولي اهتماما بتطوير منظومة أعمال التجارة الإلكترونية، ودورها المهم في الاقتصاد السعودي، خاصة أن المملكة من أعلى عشر دول نموا في هذا المجال.

ونوه بدور مجلس التجارة الإلكترونية كمنصة للحوار البناء، والتعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ما يمهد الطريق إلى مبادرات وإنجازات أخرى. جاء ذلك خلال تسليم عبدالعزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، شركة CJ Logistics ترخيص ممارسة أعمالها التجارية في المملكة، بحضور بارك جون يونج السفير الكوري لدى المملكة، وكانج سين-هو الرئيس التنفيذي لشركة CJ Logistics، وميري تشانج الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة iHerb.

واختارت شركة iHerb الأمريكية لمنتجات الصحة والعناية وشركة CJ Logistics الكورية الرائدة عالميا في الحلول اللوجستية، الرياض مركزا لعملياتهما في الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك تلبية للطلب المتنامي من المستهلكين، إلى جانب جاذبية بيئة الأعمال في المملكة، وذلك ضمن إسهامات اللقاءات الدورية التي عقدها مجلس التجارة الإلكترونية.

ووقعت الشركتان اتفاقية لمدة ثمانية أعوام، تزود بموجبها شركة CJ Logistics العام المقبل المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا بمنتجات iHerb من خلال مركز توزيعها العالمي GDC المختص في التجارة الإلكترونية الواقع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بالرياض الذي سيقام بأحدث تقنية على مساحة تبلغ 18 ألف متر مربع، وسعة إنتاجية يومية تبلغ 15 ألف شحنة لربط النطاق الجغرافي المتمثل في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا ببعضه.

وأشار إلى أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تتميز بإجراءات نظامية تسهم في جذب الاستثمارات من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بتأسيس شركات وتملكها بنسبة 100 في المائة، إلى جانب تسهيل متطلبات وإجراءات تسجيل الاستثمارات في المنطقة.

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة CJ Logistics إن سوق التجارة الإلكترونية في السعودية من أعلى الأسواق نموا، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يربط الأسواق في إفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن الشركة ستوظف كل التقنيات الحديثة في المركز الجديد لقيادة الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة.

والمنطقة اللوجستية المتكاملة تمتد على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، وتتميز بموقع استراتيجي ييسر الوصول إلى ملايين العملاء المحتملين في مختلف الدول، إضافة إلى أنها تستخدم تقنية مصممة لرفع كفاءة حركة البضائع، في إطار سعي المملكة لزيادة سعة الشحن إلى أكثر من 4.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، للوصول بإسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة بحلول 2030، ما يساعد على تعزيز نمو قطاع الأعمال، وزيادة الإيرادات غير النفطية للقطاع إلى نحو 45 مليار ريال.

في سياق متصل، سلمت الهيئة العامة للطيران المدني، مجموعة شلهوب ترخيصا لممارسة أعمالها التجارية في المنطقة اللوجستية المتكاملة، وهي المنطقة الأولى من نوعها في المملكة بهدف تقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة باحترافية وجودة عالية.

وفقا للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران للإسهام بتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي والمهم، وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقا لتوجهات رؤية السعودية 2030.

وسلم الدعيلج، الرخصة إلى ماركوس فريمان رئيس العمليات في مجموعة شلهوب، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وسيكون مركز التوزيع التابع لمجموعة شلهوب الذي من المقرر افتتاحه في المنطقة بالرياض في منتصف عام 2025، بمنزلة المركز الأول من نوعه في المنطقة، وبعد بدء العمليات التشغيلية سيعمل مركز التوزيع على تحسين جودة عمليات طلبات التسوق وسيعمل على تعزيز منظومة "توصيل الميل الأخير" مع تمكين النمو المستدام عبر استخدام أحدث الأنظمة والحلول التقنية المتقدمة، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بخدمة العملاء. وتبلغ مساحة مركز التوزيع السطحية 35 ألف متر مربع ومساحة البناء تصل إلى 21 ألف متر مربع.

ومن المتوقع أن يضاعف مركز التوزيع قدرة مجموعة شلهوب على معالجة طلبات التسوق في المنطقة أربع مرات وإتاحة نحو 200 فرصة عمل مباشرة كما سيوجد الاستثمار عديدا من فرص العمل غير المباشرة ويعزز دعم الجهود المحلية لزيادة نسب التوظيف في القطاعات المحورية التي تشهد نموا ضخما ومنها قطاع الخدمات اللوجستية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن المنطقة اللوجستية المتكاملة تعد دليلا على إنجازات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تؤكد تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط ثلاث قارات ويستقطب أكبر الشركات في العالم والمنطقة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الخدمات اللوجستية تحولا جذريا.

وأفاد بأن المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، تقدّم بصفتها عاملا رئيسا لتمكين قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، عرضا فريدا من نوعه للشركات العالمية متضمنا حوافز مالية وتنظيمية منافسة وذات طابع تكاملي، وستسهم هذه المنطقة الخاصة في تعزيز مكانة المملكة كأكبر وأسرع الأسواق نموا في الشرق الأوسط، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لربط المملكة بالعالم.