الأسهم السعودية .. ترقب لنتائج الشركات وضغوط بيع حتى مستويات 11100 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية 12 نقطة بنحو 0.11 في المائة لتغلق عند 11293 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بأقل من نقطة إلى 1519 نقطة. وجاء الأداء وسط تراجع معظم القطاعات والأسهم. ويترقب المستثمرون ظهور نتائج الربع الأول للشركات. ولا تزال السوق عرضة للضغوط البيعية حتى مستويات 11100 - 11130 نقطة، بينما المقاومة عند مستويات 11300 نقطة.

وقد أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا لكن بوتيرة متوقعة، ما أبقى السوق دون تحركات لافتة، إلا أن استمرار نمو التضخم يحد من فرص تخفيف السياسة النقدية وذلك يؤثر بشكل سلبي في شهية المخاطرة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11299 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11233 خاسرا 0.63 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11293 نقطة فاقدا 12 نقطة ما يعادل 0.11 في المائة. وتراجعت السيولة 7 في المائة بواقع 408 ملايين، لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 9 في المائة بنحو 22 مليونا إلى 222 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 2 في المائة لتصل إلى 410 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 1.69 في المائة، ثم "السلع الرأسمالية" بـ0.62 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" 0.52 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الأدوية" بـ1.4 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 0.75 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بواقع 0.86 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "البنوك" 14 في المائة ما يمثل 785 مليون ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" 11 في المائة بنحو 615 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "الصقر للتأمين" بنحو 9.93 في المائة ليبلغ 17.72 ريال، يليه "نقي" بـ3.61 في المائة ليصل إلى 89 ريالا، وحل ثالثا سهم "الجزيرة ريت" 3.58 في المائة حيث أغلق عند 17.38 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الشرقية للتنمية" بواقع 8.14 في المائة ليغلق عند 24.16 ريال، يليه "كهرباء السعودية" بـ6.06 في المائة إلى 22.94 ريال، وحل ثالثا سهم "تهامة" بمقدار 4.04 في المائة ليقفل عند 18.04 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "زين السعودية" بقيمة 292 مليون ريال، يليه "إس تي سي" بنحو 264 مليون ريال، وحل ثالثا البنك الأهلي بـ247 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية