«نمو» تكسب 96 نقطة بتداولات قيمتها 21 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 96 نقطة بنحو 0.46 في المائة لتغلق عند 21151 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 22 في المائة، ما يعادل 6.2 مليون إلى 21 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 5 في المائة بواقع 23 ألفا لتبلغ 472 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت ألفي صفقة متراجعة 372 صفقة بمقدار 15 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميار" بنحو 16 في المائة ليبلغ 72 ريالا، يليه "الدولية" بـ5.4 في المائة ليصل إلى 62.80 ريال، وحل ثالثا سهم "جاز" 4.9 في المائة، حيث أغلق عند 80.50 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بلدي" بواقع 8.1 في المائة، ليغلق عند 133.80 ريال، يليه "آفاق الغذاء" بـ6.9 في المائة إلى 52.10 ريال، وحل ثالثا سهم "الصناعات الجيرية" بمقدار 5.3 في المائة مقفلا عند 15.14 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الدولية" بنحو 2.3 مليون ريال، ثم "معيار" بقيمة 2.1 مليون ريال، وحل ثالثا "الصناعات الجيرية" بمبلغ 1.6 مليون ريال.