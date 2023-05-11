اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تدشن هويتها الاتصالية

دشنت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أمس، هويتها الاتصالية مطلقة موقعها الإلكتروني وحساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع احتفائها بـ"يوم القانون الدولي الإنساني"، الذي يوافق 9 مايو من كل عام.

‎وشهد الحفل ندوة إثرائية حول القانون الدولي الإنساني وتقاطعاته المتعددة، شارك فيها نخبة من المتخصصين والخبراء وبحضور واسع من مهتمين وباحثين وإعلاميين.

‎واستهل الحفل بكلمة لرئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، بعد ذلك شارك نائب رئيس البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجنة الدولية للصليب الأحمر ويليام دي يونغ بكلمة عبر فيها عن تقدير البعثة للسعودية على ترسيخها لنظام القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني وتحسين احترامه من خلال هذه المناسبات وورش العمل والندوات.

ثم عُقدت جلسة نقاش بعنوان "الإعلام المدني والعسكري في النزاعات المسلحة والحروب" تضمنت 4 محاور، تحدث فيها أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبدالله العساف عن "الدور الأكاديمي والبحثي في تطوير الإعلام في النزاعات المسلحة", ‎وفي المحور الثاني، تناول المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد ركن تركي المالكي، "الضوابط التي تحكم مهمة المتحدث العسكري"، أما في المحور الثالث فتطرق خلاله المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار منصور المنصور عن "آليات التحقيق في الانتهاكات الإعلامية للقانون الدولي الإنساني".

‎ثم المحور الرابع، الذي سلط من خلاله أمين اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عبدالله الرويلي الضوء حول "المسؤولة الجنائية للإعلام أثناء النزاعات المسلحة".

‎يذكر أنَّ اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني أُنشئت بقرار صادر عن مجلس الوزراء عام 1428هـ، وبتمثيل 12 جهة حكومية برئاسة هيئة الهلال الأحمر وهي: (وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الحرس الوطني، وزارة الخارجية، وزارة التعليم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الإعلام، رئاسة الاستخبارات العامة، وهيئة حقوق الإنسان)، حيث تنهض اللجنة بتنسيق الجهود الوطنية لتفعيل هوية ورسالة المملكة التي تنطلق من مبدأ: الإنسان أولاً في السلم والحرب.