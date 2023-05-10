النفط يتراجع 2 % بفعل زيادة في مخزونات الخام الأمريكية

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولار اليوم، منهية موجة صعود استمرت ثلاثة أيام بعد أن أثارت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية مخاوف من ضعف الطلب.

وانخفض خام برنت 1.38 دولار، أو 1.8 في المائة، إلى 76.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1447 بتوقيت جرينتش. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.48 دولار، أو 2 في المائة، إلى 72.23 دولار.

وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو، وفقا بيانات إدارة معلومات الطاقة.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض المخزونات 900 ألف برميل يوميا.

وتضافر الارتفاع المفاجئ للمخزونات الأمريكية مع تراجع واردات الخام وانخفاض نمو الصادرات الصينية في أبريل في تأجيج مخاوف الطلب العالمي على النفط.

وأظهرت بيانات نشرت اليوم ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين في أبريل وهو ما يثير احتمال أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة في الوقت الحالي. وتثير أسعار الفائدة المرتفعة المخاوف من ركود وشيك، مما يزيد الضغط على أسعار النفط.

غير أن تراجعا كبيرا في مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأمريكية قدم بعض الدعم لأسعار النفط اليوم.

وتترقب السوق أيضا التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المقرر صدوره غدا الخميس للحصول على مؤشرات على ما إذا كانت المنظمة وحلفاؤها بحاجة لخفض الإنتاج مجددا لتعزيز الأسعار.

وقررت المنظمة وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الشهر الماضي خفض الإنتاج 1.16 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية العام، ومن المقرر أن تعقد اجتماعها بشأن سياسة الإنتاج في الرابع من يونيو.

وكانت الأسواق تراقب أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار خوفا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع.