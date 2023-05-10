أيرلندا تعتزم إنشاء صندوق ثروة سيادي برأسمال 99 مليار دولار

قالت وزارة المالية الأيرلندية إن الحكومة تعتزم تحويل ما يصل إلى 90 مليار يورو (99 مليار دولار) من حصيلة ضرائب الشركات وفوائض الميزانية إلى صندوق ثروة سيادي للمساعدة في تمويل النفقات المستقبلية مثل رعاية المسنين الذين تزيد نسبتهم من إجمالي عدد السكان.

وقالت وزارة المالية وفقا لبلومبرج إن الدولة ستحدد خلال الأشهر المقبلة القيمة السنوية التي سيتم تحويلها من حصيلة الضرائب على الصندوق الذي سيجمع 34 مليار يورو على الأقل بحلول 2030.

وبحسب تقرير نشر اليوم فإن رأسمال الصندوق قد يصل إلى 142 مليار يورو بحلول 2035 إذا اختارت الحكومة تحويل مبالغ أكبر أو حقق الصندوق عائدات قوية على استثماراته.

من ناحيته، قال وزير المالية الأيرلندي ميشيل ماكجراث إن مزيج الفائض الكبير في الميزانية وتعرض أيرلندا لتقلبات حادة في حصيلة ضريبة الشركات والنفقات المالية الرئيسية يجعل من الضروري إنشاء الصندوق.

وأضاف: "بالنسبة لي، الحاجة إلى مثل هذا الصندوق واضحة لأننا نجمع حصيلة كبيرة من الضرائب حاليا وهو أمر قد لا يستمر بالضرورة في المستقبل".