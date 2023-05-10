الذهب يحافظ على مكاسبه وسط تعاملات متقلبة بعد بيانات التضخم الأمريكية

حافظ الذهب على مكاسبه اليوم في تعاملات متقلبة نسبيا، إذ تراجع الدولار بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية متماشية مع التوقعات بشكل كبير مما عزز الرهانات على أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتا رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 في المائة الشهر الماضي، وهو ما جاء وفق التوقعات.

لكن التضخم الأساسي ظل قويا. وفي 12 شهرا حتى أبريل، زاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5 في المائة على أساس سنوي بعد ارتفاعه 5.6 في المائة في مارس.

وبحسب "رويترز" صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2035.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2042.70 دولار للأوقية.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم تضعف جاذبيته في ظل ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.

وقال بعض المحللين إن الذهب قد يحاول مرة أخرى أن يسجل ارتفاعات قياسية بالنظر إلى استمرار المخاوف الاقتصادية بما في ذلك قلق من التخلف عن سداد الديون في الولايات المتحدة مع استمرار المحادثات حول رفع سقف الدين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة تغيرا طفيفا لتصل إلى 25.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 في المائة إلى 1107.94 دولار وزاد البلاديوم 3.1 في المائة إلى 1618.26 دولار.