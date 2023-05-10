أدنوك تنوي بيع 15 % من أسهم وحدة الإمداد والخدمات في طرح عام أولي

قالت شركة أدنوك العملاقة للنفط في أبوظبي اليوم إنها تعتزم بيع 15 في المائة من أسهمها في وحدتها للإمداد والخدمات من خلال طرح عام أولي في بورصة أبوظبي.

وبحسب بيان، ستطرح أدنوك للبيع نحو 1.1 مليون سهم في وحدة الخدمات اللوجستية البحرية التابعة لها التي من المتوقع إدراجها في الأول من يونيو حزيران اعتمادا على ظروف السوق. وتمتد فترة الاكتتاب على طرح الأسهم من 16 حتى 24 مايو أيار.

كانت "رويترز" قد ذكرت في مارس آذار أن أدنوك تستعد لإدراج وحدة الإمداد والخدمات في يونيو حزيران.

وقال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في بيان "يسعدنا الإعلان عن عزمنا طرح حصة أقلية من أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، مزود الخدمات اللوجستية والبحرية عالمية المستوى، وهي سادس شركة تطرح أدنوك حصة أقلية من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتتميز بامتلاكها مكانة رائدة وقدرات كبيرة تؤهلها للارتقاء بالأداء وتعزيز وزيادة القيمة والاستفادة من خطة أدنوك الطموحة للنمو والتوسع والطلب العالمي المتزايد على إمدادات موثوقة من الطاقة منخفضة الانبعاثات".

وسيكون هذا ثاني طرح عام أولي لشركة أدنوك هذا العام بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار من طرح وحدتها للغاز في مارس آذار.

وعينت أدنوك كل من سيتي جروب وبنك أبوظبي الأول وبنك إتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان مديرين رئيسين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين للطرح، فيما تعمل موليس آند كو مستشارا ماليا مستقلا.

وتسلم وحدة الإمداد والخدمات النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والغاز الطبيعي المسال من أبوظبي إلى عملائها الدوليين.

وأنشئت عام 2016 بعد دمج شركة ناقلات أبوظبي الوطنية وشركة الخدمات البترولية وشركة أبوظبي لإدارة الموانئ البترولية.

