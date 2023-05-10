الصين الفيل المزعج لاجتماعات السبع .. الديون وسلاسل التوريد عائق

ستكون الصين هي الفيل في القاعة في اجتماع هذا الأسبوع لقادة مالية مجموعة السبع "G7"، الذين سيسعون لتنويع سلاسل التوريد بعيدا عن البلاد، لكنهم يحاولون الحصول على تعاون بكين، في حل مشاكل الديون العالمية.

وتأتي الأهداف المتضاربة على رأس نقاط الضعف التي تواجهها الديمقراطيات الغنية لمجموعة السبع بسبب اعتمادها الشديد على الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر حائز خارجي للديون الأمريكية.

إن تزايد مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، الذي قد يزعج الأسواق المالية المتوترة بالفعل بعد إخفاقات البنوك الأخيرة، سيلقي بظلاله على الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام ويبدأ غدا الخميس في مدينة نيجاتا اليابانية.

بينما ستنضم وزيرة الخزانة جانيت يلين إلى محادثات القادة الماليين لمجموعة السبع، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء إلى فرصة لإلغاء رحلته إلى هيروشيما لحضور قمة الأسبوع المقبل إذا لم يتم حل مشكلة الديون.

وقالت يلين الإثنين الماضي، في تحذير من الضرر الذي قد يلحقه التخلف عن السداد بالاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية، "ينظر إلى الدولار وسندات الخزانة - كأصل آمن أساسي في النظام المالي العالمي بأكمله".

وأضافت "أنه موثوق به، وهو الأصل الآمن المطلق، والفشل في رفع سقف الديون، وإضعاف التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، من شأنه أن يعرض ذلك للخطر. وهذا مصدر قلق حقيقي"، وتمثل أزمة الديون الأمريكية صداعا لليابان، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع لهذا العام وأكبر حامل في العالم للديون الأمريكية.

ومن جانبه قال مسؤولون يابانيون إن الموضوعات الرئيسة الأخرى التي ستتم مناقشتها في اجتماع "G7" هذا الأسبوع تشمل طرق تعزيز النظام المالي العالمي، وخطوات لمنع روسيا من التحايل على العقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا، والمخاطر الاقتصادية العالمية مثل التضخم المرتفع بعناد. وأضافوا أن اليابان تأمل في إصدار بيان مشترك لمجموعة السبع بعد الاجتماع.

وبصفتها الدولة المضيفة، وضعت اليابان قائمة طويلة من الموضوعات الأخرى التي من المحتمل أن تترك صانعي السياسات القليل من الوقت للاستمتاع بمشروع الأرز الثمين في نيجاتا، وكثير منها مرتبط بالصين.

من بينها خطة للاتفاق على بيان طموح لتنويع سلاسل التوريد "بعيدا عن دول مثل الصين" من خلال شراكات مع دول منخفضة ومتوسطة الدخل، وتأكيدا على رغبته في كسب "الجنوب العالمي"، دعا وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي رئيس الاتحاد الإفريقي هذا العام جزر القمر إلى اجتماع موسع يعقد يوم الجمعة.

وتمت دعوة خمس دول أخرى للتواصل، بما في ذلك البرازيل والهند وإندونيسيا - ولكن ليس الصين - على الرغم من أن مشاكل ديون الدول الناشئة ستحتل مكانة عالية على جدول الأعمال.

من ناحية أخرى، تغازل طوكيو الصين للانضمام إلى اجتماع الدول الدائنة الذي بدأته لتسوية ديون سريلانكا. حضرت بكين الجولة الأولى من المحادثات يوم الثلاثاء كمراقب وليس كمشارك رسمي.

وشدد يلين الشهر الماضي، بصفتها أكبر دائن ثنائي رسمي في العالم، على أن تشارك في إعفاء ذي مغزى من ديون البلدان التي تواجه مشكلات، لكنها عملت لفترة طويلة على أنها "عقبة" أمام الإجراءات الضرورية.

كان هناك عدم يقين بشأن ما إذا كانت مجموعة الدول الصناعية السبع قادرة على إقناع الاقتصادات الناشئة بالمساعدة على بناء سلاسل توريد أقل اعتمادا على الصين، حيث تضرر الكثير منها بسبب الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأمريكية التي أدت إلى زيادة عبء ديونها المقومة بالدولار.

وأوضح تاكاهيد كيوشي المحلل بمعهد نومورا للأبحاث "مشكلات ديون الدول الناشئة أصبحت خطيرة بشكل متزايد بسبب الدولار القوي"، مضيفا "أجندة المحادثات تظهر كيف أن مجموعة السبع أصبحت ذات طبيعة سياسية بشكل متزايد، مع التركيز على مواجهة الصين".

بالنسبة لرؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع، من المرجح أن يظل التضخم هو القضية الرئيسة. تواجه العديد من اقتصاداتها نقطة انعطاف، حيث بدأت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة السابقة في تهدئة النمو وإثارة عدم استقرار النظام المصرفي.

قلص صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي لـ 2023 وحذر من أن تصعيدا حادا لاضطراب النظام المالي قد يخفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

أظهرت البيانات الصادرة أمس الثلاثاء أن واردات الصين تقلصت بشكل حاد وتباطأ نمو الصادرات في أبريل، ما أدى إلى تبديد آمال صانعي السياسة في أن حدوث انتعاش قوي في الاقتصاد الصيني سيعوض التباطؤ المتوقع في أجزاء أخرى من العالم.