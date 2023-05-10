"إنفاذ" يقيم 12 مزادا لبيع وتصفية أكثر من 160 عقارا

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 12 مزادا علنيا في 14 مايو 2023، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية لبيع وتصفية أكثر من 160 عقارا متنوعا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في ست مناطق مختلفة في المملكة.

وتشمل المزادات 35 عقارا في منطقة الرياض في مزادات البيان وجنوب نجد وواعد الإلكترونية، ثم 23 عقارا بمنطقة مكة المكرمة في وسام الغربية ومكاسب مكة الإلكتروني، وثلاثة عقارات بمنطقة المدينة المنورة في مزاد النور الإلكتروني، و32 عقارا في منطقة الشرقية في مزاد ثمار والشرقية الإلكتروني ومزاد سما الحضوري، ثم 54 عقارا بمنطقة القصيم بمحافظ عنيزة في مزاد روابي عنيزة والقصيم الإلكتروني، ختاما مزاد نسيم جدة الإلكتروني الذي يستعرض 14 عقارا.