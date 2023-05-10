يلين تحذر من فوضى مالية .. المسدس موجه ضد الشعب والاقتصاد

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، إن هناك "فجوة كبيرة" بين موقفي الرئيس جو بايدن، والجمهوريين، فيما يتعلق برفع سقف الدين.

وبحسب "الفرنسية"، بينما يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة، مثيرا مخاوف من أول تخلف أمريكي عن سداد الدين الوطني.

وأضافت يلين في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي"، الإثنين، "من الواضح أن هناك فجوة كبيرة جدا بين موقفي الرئيس والجمهوريين".

لكنها أقرت بضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية، مشيرة إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك، وهناك "مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأمريكيين".

وتابعت يلين "من الضروري حقا أن يرفع الكونجرس سقف الدين حتى لا نكون في وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا"، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى "فوضى مالية".

وردا على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت يلين "لا توجد خيارات جيدة. كل خيار هو خيار سيئ".

كما تطرقت يلين إلى الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برساميل جيدة على الرغم من الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لأربعة بنوك إقليمية.

وأضافت "الهيئات الناظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى".

وأكدت أيضا أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوية.

ولا يوجد أمل كبير في حل الخلاف بشأن الدين العام، الأمر الذي قد يؤدي في أسوأ الأحوال، إلى إفلاس الولايات المتحدة.

ومن غير المرجح أن تؤدي المفاوضات بين البيت الأبيض والجمهوريين إلى اتفاق على رفع "سقف الدين"، المناورة التشريعية التي تسمح لأكبر اقتصاد في العالم بالاستمرار في دفع فواتيره ومستحقاته لدائنيه والأجور لموظفيه.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيار، إن "الجمهوريين في مجلس (النواب) يصنعون أزمة من لا شيء"، داعية إياهم إلى رفع سقف الدين الشهير "دون قيد أو شرط".

يشترط الجمهوريون الاتفاق على رفع سقف الدين مقابل تخفيضات في الميزانية.

وقال نحو 40 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ في نهاية الأسبوع "لن نصوت لمصلحة نص يرفع سقف الدين دون إصلاحات جوهرية في الميزانية والإنفاق الحكومي".

ومن أجل إبعاد خطر التخلف عن السداد الذي لم يحصل سابقا، يحتاج جو بايدن إلى إقناع جزء من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وذلك بسبب عدم وجود أغلبية كافية لدى الديمقراطيين في المجلس.

ولكن قبل كل شيء، يحتاج الرئيس الأمريكي، إلى أن يجد أرضية مشتركة مع الشخص الذي يرأس مجلس النواب، وهو كيفين مكارثي، والذي وصل إلى منصبه بدعم الجمهوريين في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وكان جو بايدن، قد وصفه بـ"الرجل النزيه"، في مقابلة الجمعة، لكنه أشار إلى أنه حشد المواقف "المتطرفة" في حزبه من أجل الحصول على منصبه.

يلعب الرجلان دورا مهما، والأمر لا يتعلق فقط برفع سقف الدين، لكن أيضا بمصداقيتهما السياسية.

فبايدن الذي يبلغ من العمر 80 عاما، مرشح لإعادة انتخابه. أما مكارثي، فقد انتخب بصعوبة رئيسا لمجلس النواب بحصوله على أغلبية ضئيلة، وبالتالي عليه العمل من أجل الحفاظ على منصبه.

وتم تحديد سقف الدين الذي يعد رقما قياسيا لجميع الديون السيادية في العالم بالقيمة المطلقة.

تم الوصول إلى هذا المبلغ في منتصف يناير، لكن الحكومة الفيدرالية تمكنت حتى الآن من إدارة الموقف من خلال مناورات محاسبية.

ولكن إذا استمرت حالة الجمود بعد الأول من يونيو، وفقا للإدارة، فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب، وأيضا غير قادرة على السداد لدائنيها.

وبالتالي، ستكون المرة الأولى، التي لن يتمكن فيها حاملو سندات الخزانة الأمريكية، ملك التمويل العالمي، من استرداد استثماراتهم.

لذلك، يؤكد البيت الأبيض أنه في حال انتهاء فترة الانتعاش الذي ينسب الرئيس الفضل فيه لنفسه، فإن الأسواق ستنهار وسيكون الركود تاريخيا وسترتفع البطالة بقوة في الولايات المتحدة مع عواقب على الاقتصاد العالمي بأكمله.

من جهة أخرى، تستعد الولايات المتحدة لوصول آلاف المهاجرين هذا الأسبوع إلى حدودها الجنوبية مع انقضاء مهلة قواعد تعود إلى فترة انتشار كوفيد جعلت طلب اللجوء عند الحدود أمرا مستحيلا، وكانت تتيح طرد المهاجرين إلى المكسيك.

باستثناء حصول تطور في آخر لحظة، فإن هذا الإجراء المعروف باسم Title 42 سينتهي الخميس عند الساعة 23:59 بتوقيت واشنطن.

تخشى حكومة الرئيس جو بايدن، تدفق آلاف المهاجرين فيما المدن الحدودية تشهد ضغوطا.

في تكساس، أعلنت بلديات إل باسو وبراونزفيل ولاريدو حالة الطوارئ، في إطار جهودها للتعامل مع مئات الأشخاص ومعظمهم من أمريكا اللاتينية وبعضهم من الصين وروسيا وتركيا، موجودون هناك أساسا.

في إل باسو، ينام مئات الأشخاص في الشوارع ويحتمون من أشعة الشمس بوساطة ملاءات أو يستلقون على صناديق كرتونية فيما الأطفال يتسولون.

يتوقع رئيس البلدية أوسكار ليسير مواجهة موجة من "12 ألفا إلى 15 ألف شخص" في نهاية الأسبوع، إذ إن ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر ينتظرون في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية المجاورة، بحسب آخر إحصاء أجراه مكتبه، فيما يرتقب أن يصل آخرون إلى الحدود في الأيام المقبلة.