انخفاض معظم البورصات الخليجية بتأثير النفط .. و«المصرية» تهبط 1.8 %

انخفضت معظم البورصات الخليجية أمس مع تراجع أسعار النفط التي أثرت في المعنويات.

ونزل مؤشر دبي 0.3 في المائة إلى 3571 نقطة متأثرا بانخفاض 1.8 في المائة لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" وهبط سهم "أرامكس" 4.6 في المائة قبيل إعلان شركة خدمات الإمداد والتموين أرباحها في الربع الأول.

وأغلق مؤشر أبوظبي دون تغيير عند مستوى 9689 نقطة. وتراجع سهم بنك أبوظبي الإسلامي 0.2 في المائة، و"الدار العقارية" 2 في المائة، و"ألفاظبي القابضة" 2.4 في المائة، و"طاقة" 0.9 في المائة.

وبحسب "رويترز"، قالت فرح مراد كبيرة محللي السوق في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إكس.تي.بي"، "إن بورصة أبوظبي شهدت مزيدا من الضغوط مع عدم تحقيق بعض الشركات الأرباح المتوقعة، وكذلك عودة أسعار النفط إلى الانخفاض".

وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، متخلية عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلستين السابقتين، وذلك وسط حذر في السوق قبيل إعلان بيانات التضخم الأمريكية لنيسان (أبريل)، التي ستؤثر بشكل كبير في القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص سعر الفائدة.

وعوض المؤشر القطري خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 في المائة ليصل إلى 10747 نقطة. وصعد سهم مصرف الريان 3.4 في المائة.

وارتفع مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1923 نقطة بدعم قطاعي المال والاتصالات.

وتراجع مؤشر مسقط 0.2 في المائة ليغلق عند 4673 نقطة. وهبط مؤشر الكويت 0.8 في المائة ليبلغ 7664 نقطة.

وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.8 في المائة ليغلق عند 17326 نقطة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي نزل 2.1 في المائة.