مليونا طلب لشراء تذاكر مواجهة الذهاب بين ميلان وإنتر في دوري الأبطال

بلغت الإثارة ذروتها قبل مواجهة الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ميلان وغريمه إنتر بعدما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن الإقبال على شراء تذاكر مباراة الذهاب اليوم الأربعاء وصل إلى مليوني طلب.

ووفقا للصحيفة الإيطالية، فإن طلبات التذاكر كانت عالية جدا لدرجة أنها يمكن أن تملأ ملعب سان سيرو 26 مرة.

وللمقارنة، يبلغ عدد سكان مدينة ميلانو حوالي 1.3 مليون نسمة.

وستكون المباراة القادمة بين ميلان وإنتر اللقاء الخامس بينهما في مسابقة أوروبية حيث سجل ميلان رقما قياسيا خاليا من الهزائم في المباريات الأربع السابقة.