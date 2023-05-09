برنامج الغذاء العالمي: 5 دول في الشرق الأوسط تعاني من تجاوز تضخم أسعار الغذاء 60%

يخشى برنامج الغذاء العالمي من أنه من الممكن أن تؤدي أزمة الغذاء الحالية في الشرق الأوسط إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط كورين فليشر إن 5 دول في المنطقة تعاني من تجاوز تضخم أسعار الغذاء 60%.

وجاء في بيان البرنامج بحسب (الألمانية): " عندما يصبح لا يمكن تحمل تكلفة الغذاء، النتيجة تكون الجوع".

ويفاقم الاعتماد الكبير على الواردات وأزمة المناخ من أزمة الغذاء.

وقال البرامج إنه يتم شراء الغذاء من أجل المنطقة بأسعار مرتفعة، حيث أن المنطقة نفسها لا تنتج ما يكفي.