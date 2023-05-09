مودعون لبنانيون يعتصمون أمام منزل ميقاتي في بيروت

اعتصم مودعون لبنانيون، اليوم الثلاثاء، أمام منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيروت. وانتشرت القوى الأمنية أمام المنزل، حيث اتخذت إجراءات أمنية متشدّدة لمنع المودعين من الدخول إلى المنزل. وقام عدد من المودعين بإلقاء المفرقعات باتجاه منزل ميقاتي، وحاول آخرون قطع الأسلاك الشائكة المحيطة بالمنزل، ورددوا هتافات ضدّ ميقاتي وضدّ أصحاب المصارف. ونفذ عدد من المودعين في البنوك اللبنانية اليوم تحركاً أمام المجلس النيابي بوسط بيروت، للمطالبة بالحصول على ودائعهم . وتجمع عشرات المودعين بدعوة من " جمعية المودعين اللبنانيين"، للمشاركة بوقفة تحت شعار "كفى قهرًا لمودعي لبنان" أمام المجلس النيابي، وسط تعزيزات للقوى الأمنية. وقام عدد من المودعين بقطع الطريق أمام المجلس النيابي، وجالوا في عدد من الشوارع في وسط بيروت، حاملين يافطات تعبر عن احتجاجهم على السياسات

المالية، والمطالبة باسترجاع ودائعهم، ورفض تحميلهم أعباء الفساد، داعية لإسقاط سلطة المصارف. واعتصم عدد من المودعين المشاركين في التحرك أمام بنك "عودة" في وسط بيروت، وقاموا بتحطيم الصراف الآلي التابع للمصرف كما أحرقوا الإطارات أمام البنك. يذكر أن المصارف في لبنان تمتنع عن إعطاء المودعين ودائعهم بسبب الأزمة المالية التي بدأت منذ أكتوبر عام .2019